Ludwigshafen. Die Verwaltung warnt vor unseriösen Arbeiterkolonnen, wie sie zuletzt Anfang der Woche in der Melm unterwegs gewesen sein sollen. Dort boten die Firmen Hausbesitzern bei Haustürgeschäften die Reinigung und Versiegelung der Hofeinfahrten an. Die Vorgehensweise sei immer gleich. Es werde ein preiswerter Kostenvoranschlag unterbreitet, aber nach Abschluss der oft nur mangelhaft erbrachten Leistung betrage der Preis plötzlich ein Vielfaches davon. Verweigern die Kunden die Zahlung, wird Druck auf sie ausgeübt. Das Geld wird in bar verlangt. Rückfragen an die Stadt unter Telefon 0621/504-33 45.

