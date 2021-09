Stadt versteigert rund 40 Autos

Ludwigshafen. Mehr als 40 Fahrzeuge aus zweiter Hand versteigert der Bereich Straßenverkehr der Stadt Ludwigshafen am Donnerstag, 30. September, an die Höchstbietenden. Laut Verwaltung kommt unter anderem ein Pkw der Marke Wartburg unter den Hammer.

Interessierte können die Fahrzeuge in der Zeit von 9 bis 13 Uhr auf den Verwahrgeländen in der Achtmorgenstraße 9 und in der Robert-Mayer-Straße 6 (neben der Katastrophenschutz-Halle der Feuerwehr) besichtigten. Schriftliche Gebote werden demnach bis 13 Uhr angenommen, ab 15.30 Uhr wird bekannt gegeben, wer die oder der jeweils Meistbietende war. Die Versteigerungsbedingungen hängen vor Ort aus.

Bei den Gebrauchtfahrzeugen handelt es sich um abgemeldete beziehungsweise nicht (mehr) zum Verkehr zugelassene Autos, die von der Verwaltung aus dem öffentlichen Verkehrsraum entfernt wurden. Sie werden teilweise ohne Fahrzeugpapiere und Schlüssel verkauft, Probefahrten sind nicht möglich. Der Gebrauchtzustand der Autos ist unbekannt, es wird weder Garantie noch Gewährleistung übernommen, so die Stadt. Die Abgabe eines Gebots für ein Objekt verpflichtet die Bieterin oder den Bieter zur Abnahme des entsprechenden Fahrzeugs sowie zur Bezahlung am Tag der Versteigerung.

Wegen der Corona-bedingten Einschränkungen bittet die Ludwigshafener Stadtverwaltung die teilnehmenden Interessenten, sich an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu halten. Versteigerungen dieser Art bietet die Verwaltung immer mal wieder an.

