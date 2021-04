Ludwigshafen. Den Grundwasserstrom aus der ehemaligen Deponie „Frigenstraße“ in Maudach lässt der Bereich Umwelt der Stadt eingehender untersuchen. „Unmittelbar am nordwestlichen Rand des Gewerbegebietes ,Am Unteren Grasweg‘ und an der Kreisstraße werden acht Grundwassermessstellen in unterschiedlichen Tiefen eingerichtet“, teilt die Verwaltung mit. Die Bohrarbeiten beginnen in der Woche ab dem 19. April. Dabei könne es zu „nicht vermeidbaren Geräuschentwicklungen“ kommen. Während der Nacht und an Wochenenden ruhen die Arbeiten aber, versichert die Stadt. Die Arbeiten sollen im Juli abgeschlossen sein.

