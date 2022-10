Stadt soll Tafel helfen

Ludwigshafen. Die Ludwigshafener Linksfraktion fordert die Stadtverwaltung und Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) auf, der örtlichen Tafel mehr Unterstützung zukommen zu lassen. Der „Hilferuf“ dürfe nicht „ungehört im Nirgendwo verstummen“, so Bernhard Wadle-Rohe in einer Mitteilung. Denn die Belastungen in der Lebensmittelausgabe nehmen durch steigende Zahlen von Bedürftigen stetig zu. Die explodierenden Energiepreise machen der Einrichtung ebenfalls zu schaffen, wie Jürgen Hundemer, Vorsitzender des Trägervereins VehRa, vor kurzem im Sozialausschuss berichtete.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die Oberbürgermeisterin sollte ihre guten Kontakte zur Landesmutter, Malu Dreyer, nutzen, um Mittel für die Tafel zu eruieren und diese mit der hohen Zahl dazugekommener ukrainischer Flüchtlinge begründen“, so Wadle-Rohe. 300 Kriegsflüchtlinge werden in der Ludwigshafener Tafel derzeit versorgt. Auch die städtischen Tochterfirmen sollten laut Wadle-Rohe mehr Geld für die Tafel spenden – und nicht nur für das Filmfestival und die Eulen. Ein Entgegenkommen bei den Stromkosten oder die Nutzung des städtischen Fuhrparks schlägt der stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion ebenfalls vor. „Die Bilanz der Tafel zeigt, wie wichtig und unentbehrlich der soziale Betrieb für die Menschen geworden ist.“ red/jei