Oggersheim - Ortsbeirat schätzt Situation in Unterkunft in der Mannheimer Straße gravierender ein / Radweg entlang der Mittelpartstraße soll sicherer werden Stadt sieht verbesserte Lage in Flüchtlingsheim

Über die Asylbewerberunterkunft in der Mannheimer Straße sind Ortsbeirat und Stadt Ludwigshafen unterschiedlicher Meinung. © Thomas Tröster