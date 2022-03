Stadt schafft Anlaufstelle

Ludwigshafen. Die Stadt Ludwigshafen bereitet sich auf die Ankunft womöglicher mehrerer hundert Flüchtlinge aus der umkämpften Ukraine vor und muss dafür – wie schon während der gesamten Corona-Pandemie – flexibel in der Verwaltung sein. Ab dem heutigen Mittwoch soll es in der Jägerstraße für Ankömmlinge die Möglichkeit geben, sich mit Ausweisdokumenten zu versorgen. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und ihr Stab um Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) sowie Matthias Fuchs aus der Abteilung Bürgerdienste und Marcel Dinies von der Ausländerbehörde gaben am Dienstag einen Einblick, wie Ukrainerinnen und ihre Familien möglichst schnell zu adäquatem Wohnraum und anderen existenziellen Dingen kommen sollen. In Teilen sollen sie auch in der Erstaufnahme-Einrichtung in Speyer unterkommen.

Zur Organisation des Zustroms ist in der Ludwigshafener Jägerstraße zunächst zusätzlicher Büroraum aus dem Boden gestampft worden. Man unterscheide derzeit drei Gruppen von Menschen aus der Ukraine. Einige kämen bei Freunden oder Verwandten unter, für andere sei dies nur für kurze Zeit möglich und als dritte Gruppe gebe es solche, die keinerlei Unterkunft hätten.

Große Hilfsbereitschaft spürbar

Wie hoch die Zahl der Geflüchteten, die in Ludwigshafen landeten, letztlich sein werde, darüber wollten Steinruck und Steeg bewusst keine Schätzung abzugeben. Überhaupt gebe es quasi stündlich neue Updates von Bund und Land, um die Lage zu koordinieren. Weil sich Ukrainer innerhalb des Schengen-Raums grundsätzlich 90 Tage lang völlig frei bewegen können, haben die Verwaltungen derzeit noch keinen Überblick, wie viele Personen aus dem Kriegsland sich überhaupt in Deutschland aufhalten. Eine Verteilung der Geflüchteten nach einem Gebietsschlüssel (Königssteiner Schlüssel) gibt es zunächst nur für solche, die in großen Bussen und Zügen in Berlin ankommen.

Besonders herausgehoben haben Steinruck und Steeg die große Welle der Hilfsbereitschaft, die es in der Stadt gebe. Im Gespräch sei man mit Menschen, die Wohnungen oder Zimmer anböten. Froh ist die Oberbürgermeisterin, dass ein Hilfskonvoi mit medizinischen Artikeln unversehrt im Krankenhaus von Kiew angekommen sei. Etwas eng ist mal wieder das Personalkorsett der Stadt. Wieder müssen Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen zusammengezogen werden. Die sogenannten Müllsheriffs, die gerade erst wieder ihren regulären Dienst angetreten hatten, müssen wieder woanders aushelfen.