Stadt richtet Kurzzeitparkplätze vor dem Oggersheimer Friedhof ein

Ludwigshafen. Die Parksituation in der Adolf-Diesterweg-Straße beschäftigte den Oggersheimer Ortsbeirat. Seit Beginn der Bauarbeiten an der neuen Kita und dem Abriss der Garage an der Einmündung zur Friedrich-Bassemir-Straße hat sich das Parkplatzproblem verschärft, insbesondere für Friedshofsbesucher. Daher hatte die SPD-Fraktion angeregt, Kurzzeitparkplätze einzurichten. Diesem Anliegen kommt der Bereich Straßenverkehr der Stadt Ludwigshafen nun nach. Künftig soll die Hälfte der Parkplätze vor dem Friedhof zwischen 8 und 20 Uhr zeitlich befristet für Besucher zur Verfügung stehen.

„Grüne Welle“ nicht möglich

Ebenfalls im Oggersheimer Westen entwickeln sich verschiedene Straßen zu „Schleichwegen“ für den Berufs- und Einkaufsverkehr. Darum hatte sich die Grünen-Fraktion für eine Verkehrszählung in der Gustav-Stresemann-Straße und Vom-Stein-Straße ausgesprochen. Eine solche Maßnahme hatte es bereits im April gegeben, ohne dass Auffälligkeiten zu Tage traten. Auch wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern von fast allen gemessenen Pkw eingehalten. Da es nach Einschätzung der Ortsbeiräte Corona-bedingte Verzerrungen gegeben haben könnte, wird Ortsvorsteherin Sylvia Weiler (SPD) die Stadt um eine erneute Zählung noch in diesem Jahr bitten.

Die von der CDU geforderte „Grüne Welle“ in der Dürkheimer Straße lehnt der Bereich Stadtplanung indes ab. Die für eine veränderte Ampelschaltung notwendigen „weitgehend gleichen Umlaufzeiten“ seien nicht gegeben.

Ein Ärgernis stellen aus Sicht der Grünen-Fraktion die Vorgärten in der Melm dar. Christian Brückmann zufolge verstießen bis zu 90 Prozent der dortigen Gärten gegen Vorgaben zu Grünanteil und Art der Bepflanzung. Aus diesem Anlass fordert die Fraktion verstärkte Kontrollen, die – nach dem Vorbild des Malerviertels im Stadtteil Süd – auch mit Hilfe von Luftbildaufnahmen erfolgen. Gegen die Stimme von Hans-Peter Eibes (FDP), der sich gegen die Verhängung von Strafen positionierte, beschloss der Ortsbeirat einen entsprechenden Antrag. An der Adolf-Diesterweg-Realschule plus hat Ende Juni eine Sonderimpfaktion stattgefunden. Wie die Ortsvorsteherin erklärte, erhielten 230 Menschen den Wirkstoff von Johnson & Johnson.

Tigermückenbekämpfung läuft

Am Radweg Oggersheim-Ruchheim werden in Zukunft die Pflegeintervalle erhöht. Der Bereich Grünconsulting wird die Änderung in seinen Masterplan aufnehmen, der in einer der nächsten Ortsbeiratssitzungen präsentiert wird.

Laut einer Stellungnahme aus dem Bereich Umwelt bleibt die Tigermücke in der Melm ein ständiger Begleiter. Sylvia Weiler berichtete von Bürgern, die die Mücke sogar einfingen und zu ihr ins Büro schickten. Die Insekten würden dann an das Kommunale Aktionsbündnis zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) weitergeleitet.

Dass sich Vierbeiner mitunter vernünftiger verhalten als Zweibeiner, veranschaulichte Johannes Moeller. Der Grünen-Ortsbeirat hat im Stadtteil einen Hund beobachtet, der den mit seiner Hinterlassenschaft gefüllten Beutel zwischen die Zähne packte – und ordnungsgemäß dem Abfalleimer übergab.