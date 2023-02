Stadt reagiert auf Kritik

Nach der Kritik der Linksfraktion und der Fraktion Grünes Forum und Piraten an der Ludwigshafener Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU) wegen der auslaufenden Sprachförderung in Kitas hat jetzt die Verwaltung eine Stellungnahme veröffentlicht. Demnach habe die Stadt im Sommer 2022, als der Bund das Ende der Sprach-Kitas zum Jahresende ankündigte, schnell reagieren müssen. „Um den Verlust der Sprachförderkräfte zu vermeiden, mussten Umschichtungen im Personaleinsatz und damit Änderungen in den Dienstplänen sowie im Stellenplan zügig vorgenommen werden“, heißt es. „Die Stadt als Trägerin von 39 Kitas mit 700 Mitarbeitenden hatte in der Personalplanung und -bewirtschaftung auf die neue Situation sofort zu reagieren. Ein Zuwarten wäre nicht verantwortbar gewesen, um die hoch qualifizierten Kräfte halten zu können.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Ankündigung des Bundes, das Programm doch noch ein halbes Jahr zu verlängern, sei kurzfristig gekommen. Durch die Verlängerung soll laut Stadt eine Brücke zu einer Fortführung der Sprachförderung durch die Länder gebaut werden. Da Rheinland-Pfalz sich jedoch dagegen entschieden habe, mache es keinen Sinn, diese Brücke zu begehen. Linke und Forum und Piraten hatten bemängelt, dass sich Ludwigshafen die Chance der Verlängerung hat entgehen lassen. jei