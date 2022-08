Stadt prüft Sanktionen

Ludwigshafen. Die Stadt Ludwigshafen will künftig härter gegen Personen vorgehen, die sich bei einer Evakuierung weigern, ihre Häuser zu verlassen. Das teilte die Verwaltung am Donnerstag mit, nachdem sich die Entschärfung einer Weltkriegsbombe am Mittwochabend wegen uneinsichtiger Anwohnerinnen und Anwohner um mehr als zwei Stunden verzögert hatte. Auch Schaulustige hatten sich demnach trotz eingeleiteter Räumung in die Nähe des Fundorts begeben. „Die Stadtverwaltung wird nun prüfen, mit welchen Mitteln sie solches Fehlverhalten künftig von Beginn an unterbinden und bestrafen kann“, sagte die Beigeordnete Beate Steeg. Auch eine finanzielle Haftung sei denkbar. jei

