Stadt plant Betreuungsangebot

Ludwigshafen. Der Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung der Stadt unterstützt Eltern und Kinder in den Sommerferien. Laut Mitteilung plant die Verwaltung eine dezentrale Ferienbetreuung in den Stadtteilen in den ersten vier Wochen der Sommerferien. Vorgesehen sind zwei Abschnitte, vom 19. bis 30. Juli und 2. bis 13. August 2021. Insgesamt können nach derzeitigem Stand und unter Vorbehalt der aktuellen Corona-Lage bis zu 300 Kinder pro Abschnitt in kleinen Gruppen unter Einhaltung der gültigen Hygienevorschriften in den Einrichtungen ihre Ferien verbringen.

Mehr Infos gibt es auf www.ludwigshafen.de/ferienbetreuung. Hier ist ab sofort auch die Anmeldung zur Ferienbetreuung möglich. Die traditionelle Stadtranderholung an der Blies kann wegen Corona auch in diesem Jahr nicht in gewohnter Form angeboten werden. jei/red