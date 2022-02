Stadt macht Teststationen dicht

Ludwigshafen. Das Ordnungsamt hat in Ludwigshafen mehrere Corona-Teststellen wegen falscher Testzertifikate und mangelnder Hygiene geschlossen. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte, untersagten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bereichs Öffentliche Ordnung zunächst am Mittwoch den Weiterbetrieb einer Teststation, nachdem die Kriminalpolizei zuvor auf fälschlich ausgestellte Zertifikate ohne tatsächliche Testung hingewiesen hatte. Am Donnerstag kontrollierten Ordnungs- und Gesundheitsamt fünf weitere Testcenter, von denen vier geschlossen wurden. Auch dort wurden falsche Zertifikate ausgestellt und Hygienebestimmungen nicht eingehalten. Eine Station behob die Hygienemängel direkt und konnte am Freitag wieder öffnen. jei

