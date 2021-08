Stadt Ludwigshafen sucht noch Wahlhelfer für die Bundestagswahl

Ludwigshafen. Für die Bundestagswahl am 26. September sucht die Stadt Ludwigshafen noch Wahlhelfer. Laut Auskunft der Verwaltung werden in der Chemiestadt insgesamt 1500 Helfer benötigt, bislang haben sich etwa 1300 Personen gemeldet. 1000 davon stellen die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst. Wer sich bei der Auszählung beteiligen oder ein Amt als Schriftführer oder Wahlvorsteher übernehmen möchte, wird gebeten, sich beim Wahlamt per E-Mail an wahlhelfer@ludwigshafen.de oder per Telefon unter 0621/504-22 17 oder -31 81 zu melden.

