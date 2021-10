Stadt Ludwigshafen pflanzt 1000 Bäume

Ludwigshafen. Bis Dezember sollen die ersten 100 Bäume gepflanzt sein, weitere 900 sollen folgen. Wie die Stadt Ludwigshafen am Donnerstag mitteilte, finden die Pflanzungen „geordnet nach Stadtteilen und priorisiert nach klimatischer Dringlichkeit“ statt. So sollen bis Ende 2021, Anfang 2022 rund 200 Bäume in den Stadtteilen Nord/Hemshof, Mitte und Süd in die Erde gebracht werden. Danach folgen Mundenheim (2022), Rheingönheim (2022), West (2022), Maudach (2022), Edigheim (2023), Oppau (2023), Pfingstweide (2023), Oggersheim (2023), Friesenheim (2024), Gartenstadt (2024) und Ruchheim (2024).

Die Priorisierung der Stadtteile begründe sich aus ihrer jeweiligen klimatischen Belastungssituation, so die Stadtverwaltung. Bei den Gehölzen handelt es sich vor allem um Ersatzpflanzungen für abgestorbene oder gefällte Bäume. Die Verwaltung achte bei der Auswahl der Baumarten darauf, dass den Anforderungen des Klimawandels Rechnung getragen werde, hieß es weiter.