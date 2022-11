Stadt Ludwigshafen muss Loch im Haushalt stopfen

Der Haushaltsentwurf der Stadt Ludwigshafen für 2023 ist noch nicht einmal beraten, da ist er schon Makulatur. Grund: Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat der Verwaltung signalisiert, dass sie Zahlenwerk so nicht genehmigen wird – das Haushaltsloch ist der Behörde einfach zu groß. Wie das Rathaus am Mittwoch mitteilte, wird die Beratung des Plans in den Gremien jetzt vorerst

...