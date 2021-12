Stadt Ludwigshafen appelliert: An Silvester sehr zurückhaltend mit Feuerwerk umgehen

Ludwigshafen. Die Stadt Ludwigshafen appelliert an ihre Bürgerinnen und Bürger, auch in diesem Jahr an Silvester sehr zurückhaltend und sorgsam mit Feuerwerkskörpern umzugehen. „Die Krankenhäuser sind bereits jetzt überlastet und deren angespannte Situation darf nicht durch weitere, vermeidbare Notfälle verschärft werden“, sagte Kämmerer und Ordnungsdezernent Andreas Schwarz laut Mitteilung der Verwaltung vom Dienstag. Bund und Länder hatten sich in einer Konferenz auf ein weiteres Verkaufsverbot für Feuerwerkskörper und pyrotechnische Munition für das Jahr 2021 geeinigt. Ein generelles Böllerverbot ist jedoch nicht vorgesehen. Auch Ludwigshafen habe derzeit noch keine Böllerverbotszonen ausgewiesen, so die Verwaltung. Generell dürften pyrotechnische Gegenstände jedoch nicht in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäuser sowie Kinder- und Pflegeheimen abgebrannt werden.

