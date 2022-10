Stadt lässt 218 Bäume fällen

Ludwigshafen. Bei Kontrollen hat der städtische Bereich Grünflächen und Friedhöfe zahlreiche abgestorbene, kranke und schadhafte Bäume im Stadtgebiet ausgemacht. Wie die Verwaltung mitteilt, müssen ab diesem Dienstag, 4. Oktober, insgesamt 218 Exemplare mit einem Stammdurchmesser von mehr als 20 Zentimetern gefällt werden.

Zu den hauptsächlich betroffenen Arten zählen laut Stadt Ahorn, Hainbuchen und Eschen. Insgesamt wurden in diesem Jahr in Ludwigshafen wegen mangelnder Verkehrssicherheit bereits 518 Bäume gefällt – davon betroffen waren 354 Bäume auf Grünflächen, 124 Bäume an Straßen und 40 Bäume auf Friedhöfen.

Schäden wegen Trockenheit

Stellen schadhafte Gewächse ein Risiko für die Verkehrssicherheit dar, so müssen sie nach Angaben der Stadt innerhalb von vier Wochen nach Erkennen des Zustandes gefällt werden. „Der Erhalt bis zur Fällsaison konnte aus verkehrssicherungsrechtlichen Gründen nicht mehr abgewartet werden“, heißt es in der Mitteilung. Als Grund für den schlechten Zustand vieler Bäume nennt die Verwaltung Vorschädigungen aus den Trockenperioden der Jahre 2018 bis 2020 sowie die Trockenperiode 2022. jei