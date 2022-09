Stadt kam Pflichten nach

Ludwigshafen. Rechtzeitig vor Beginn des Herbstes hatte sich die 3. Zivilkammer des Landgerichts Frankenthal mit den Folgen eines Astabbruchs an einem Japanischen Schnurbaum in Ludwigshafen zu befassen: An einem Regentag hatte sich von dem am Straßenrand gepflanzten hohen Baum ein Ast gelöst und das darunter geparkte Fahrzeug der Klägerin beschädigt. Die gegen die Stadt Ludwigshafen gerichtete Schadensersatzklage hat das Landgericht abgewiesen.

Die Richterin macht in ihrem Urteil klar, dass jeder Baum an einer Straße oder an einem öffentlichen Parkplatz eine mögliche öffentliche Gefahr darstellen könne. Auch völlig gesunde Bäume könnten durch starke Wind- oder Regeneinflüsse entwurzelt werden oder Teile von ihnen könnten abbrechen. Auch sei die Erkrankung oder Vermorschung eines Baums von außen nicht immer erkennbar. Daraus folge aber nicht, dass alle Bäume im Straßenraum entfernt oder besonders gründlich untersucht werden müssten. Es sei unmöglich, den Verkehr völlig risikolos zu gestalten.

Laut Urteil war die Stadt im vorliegenden Fall ihrer Verkehrssicherungspflicht nachgekommen. Die bei der Stadt beschäftigte Baumkontrolleurin habe wenige Wochen vor dem fraglichen Astabbruch den Japanischen Schnurbaum inspiziert. Dabei festgestelltes Totholz sei kurze Zeit später entfernt worden. Weitere Maßnahmen sah die Kammer als nicht notwendig an. Das Urteil ist rechtskräftig. red