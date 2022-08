Stadt im Notfall vorbereitet

Ludwigshafen. Die Stadtverwaltung hat nach dem Chemieunfall in Mannheim bei der Ludwigshafener Berufsfeuerwehr umgehend einen Führungsstab eingerichtet. Dieser sei stetig detailliert über die Lage in der Quadratestadt informiert, teilte die Verwaltung am Mittwoch mit. Somit könne umgehend reagiert werden, falls Ludwigshafen doch noch von dem Gefahrgutaustritt im Mannheimer Mühlauhafen betroffen sein sollte. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) appelliert zudem an die Bevölkerung, wachsam und über die Entwicklung der Situation informiert zu sein.

Steinruck unterbricht Urlaub

Steinruck hatte wegen des Vorfalls extra ihren Urlaub unterbrochen, um an der Lagebesprechung teilnehmen zu können. „Der gestrige Vorfall hat derzeit keine Auswirkungen auf die Ludwigshafener Bevölkerung oder das Leben im Ludwigshafener Stadtgebiet“, wird sie in der Mitteilung zitiert. Dennoch stehen die Feuerwehren der beiden Städte im engen Austausch. Einsatzkräfte aus der Chemiestadt seien bereits am Dienstag an der Unglücksstelle vor Ort und als Mitglieder des in Mannheim gebildeten Stabes über die Lage informiert gewesen.

Die Feuerwehr im Einsatz im Mannheimer Mühlauhafen. © Dieter Leder/dpa

Steinruck weist darauf hin, dass Ludwigshafen und Mannheim beim Schutz der Bevölkerung eng miteinander verbunden seien und eng zusammenarbeiten. „Großschadensereignisse in einer der beiden Städte können aufgrund der räumlichen Nähe auch Auswirkungen auf die Nachbarstadt haben“, fügt Steinruck hinzu. Solche Situationen könnten, wie am Dienstag geschehen, überraschend eintreten. Um sich in solch einem Fall besser informieren zu können, empfiehlt die Stadt Warn-Apps wie Katwarn oder Nina zu benutzen. Generelle Handlungsempfehlungen in Notfällen könnten aus der „Störfallbroschüre“ entnommen werden. red/kpl