Stadt gewährt Aufschub

Ludwigshafen. Angesichts der Folgen der Corona-Pandemie gewährt die Stadt Ludwigshafen weiterhin Zahlungsaufschübe bei städtischen Forderungen. Die aktuelle Regelung werde bis zum 30. September fortgesetzt, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Wirtschaftlich stark von der Krise betroffene Menschen sollen so entlastet werden. Diese können demnach zur Existenzsicherung entsprechende Anträge für Zahlungsaufschübe schriftlich und formlos bei der Stundungsstelle, der Steuerverwaltung oder der Stadtkasse der Verwaltung stellen. Nach dem 30. September bestehe darüber hinaus die Möglichkeit, mit der Stadt Anschlussstundungen mit bis zum 31. Dezember dauernden Ratenzahlungen zu vereinbaren.

Inzidenz sinkt auf 12,2

Die Entscheidungen sollen einzelfallbezogen und bei begründeten Anträgen unbürokratisch getroffen werden, versichert die Stadt. Eine Mitteilung erhalten Antragssteller nur bei einer Ablehnung, andernfalls ist der Zahlungsaufschub gewährt. Derartige Aufschübe ermöglicht die Stadt seit März 2020.

Unterdessen ist die Inzidenz in Ludwigshafen weiter gesunken. Am Mittwoch lag der Wert laut Landesuntersuchungsamt (LUA) bei 12,2. In der gesamten Stadt sind nur noch 128 Menschen akut mit dem Coronavirus infiziert. jei