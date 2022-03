Sprungbrett im Frühjahr

Ludwigshafen. Wegen der Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr soll die große Ludwigshafener Ausbildungs- und Studienmesse Sprungbrett 2022 bereits im Frühjahr über die Bühne gehen. Das teilt die Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom) als Veranstalterin mit. In den Sommermonaten sei mit einer geringeren Pandemiedynamik und somit mit einer erhöhten Planungssicherheit für die Veranstaltung in der Friesenheimer Eberthalle zu rechnen. Die terminliche Verlagerung ins Frühjahr versorge die Schülerinnen und Schüler somit schon vor den Sommerferien mit umfangreichen Angeboten zur Planung ihres Einstiegs in die Berufswelt, benennen die Organisatoren weitere Vorteile.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Mit den aktuellen Öffnungsperspektiven fürs Frühjahr blicken wir einer für alle Beteiligten gewinnbringenden Durchführung der Sprungbrett zu diesem Zeitpunkt optimistisch entgegen“, sagt Lukom-Geschäftsführer Christoph Keimes. Durch sinkende Infektionszahlen Richtung Sommer könne den Besuchern die Entscheidung für einen Messebesuch vor Ort in der Eberthalle leichter fallen. „Da auch im laufenden Schuljahr das Angebot zur persönlichen Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler pandemiebedingt noch sehr eingeschränkt war, könnten viele Schulen den Messebesuch als Informationsveranstaltung nutzen“, so Projektleiterin Corinne Hoffmann. Zudem hätten Aussteller die Gelegenheit, für etwaige freie Ausbildungsplätze im Spätjahr zu werben. 2021 fand die Sprungbrett Ende September statt. jei

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2