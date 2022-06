Sporteln an der frischen Luft

Ludwigshafen. Mit einer kurzen Sporteinheit unter den Bäumen am Rheinufer im Bereich des Platzes der Deutschen Einheit ist am Donnerstag das beliebte Format „Bewegte Mittagspause“ zurückgekehrt. Eine kleine Gruppe Bewegungshungriger trotzte den hohen Temperaturen und absolvierte 20 Minuten lang verschiedene Übungen. Die „Bewegte Mittagspause“, ein Angebot des Ludwigshafener Sportverbands in Kooperation mit der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“, soll an acht aufeinanderfolgenden Donnerstagen jeweils um 12 Uhr für Abwechslung und Energie sorgen.

