Spontanes Angebot: Impfschutz auffrischen in Ludwigshafen-Mundenheim

Ludwigshafen. Nachdem die Anzahl der Corona-Infektionen wieder deutlich steigt, bietet der DRK-Kreisverband Vorderpfalz in Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten am Dienstag, 11. Oktober, von 13 bis 19 Uhr, Auffrischimpfungen mit den angepassten Omikron-Impfstoffen (ComirnatyR von BioNTech oder SpikevaxR von Moderna) in seiner Kreisgeschäftsstelle in der August-Heller-Strase 12 in Mundenheim, an. Eine weitere Auffrischimpfung wird laut der Ständigen Impfkommission (STIKO) allen Menschen über 60 Jahren empfohlen. Darüber hinaus können sich Personen mit erhöhtem Risiko für schwere Krankheitsverläufe infolge einer Grunderkrankung wie Asthma, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen nochmals impfen lassen. Die letzte Impfung sollte allerdings mindestens sechs Monate her sein. Dasselbe gilt für die Impfung nach einer Corona-Infektion. Bitte mitbringen: Personalausweis oder Reisepass, Krankenversichertenkarte, Nachweis bisheriger Impfungen und bei überstandener Infektion einen Nachweis über den positiven PCR-Test.

