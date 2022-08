Spielhalle geschlossen

Ludwigshafen. Die Stadt Ludwigshafen hat eine Spielhalle in Mitte wegen fehlender Spielhallenerlaubnis geschlossen. Wie die Verwaltung am Donnerstag mitteilte, konnte der Betreiber keine entsprechende Lizenz vorlegen. Grund dafür sei die zuvor eingetretene Insolvenz der Betreibergesellschaft, heißt es weiter in der Pressemitteilung der Stadt. Vor Ort verwies das Personal auf den Arbeitgeber. Dort fragte die Gaststättenabteilung des Bereichs Öffentliche Ordnung nach, ob eine entsprechende Lizenz vorliegen würde.

Dieses Unternehmen teilte mit, dass die Betreibergesellschaft ihr die entsprechende Erlaubnis überlassen habe. Ein Antrag zur Übernahme der Spielhalle und damit Weiterführung der Lizenz würde der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier zwar vorliegen, über den Antrag sei allerdings noch nicht entschieden worden. Da somit keine gültige Erlaubnis vorlag, wurden die Räumlichkeiten geschlossen. vs