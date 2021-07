Spielgerät durch Feuer beschädigt

Ludwigshafen. Brennende Holzschnitte haben auf einem Spielplatz in Ludwigshafen ein Balancierseil beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Holzschnitte vermutlich vorsätzlich von Unbekannten in Brand gesetzt. Zu dem Brand kam es am Sonntagmittag gegen 12:00 Uhr auf dem Spielplatz in der Schlesier Straße. Die Holzschnitte sind dort als Bodenbelag ausgelegt. Durch das Feuer wurde ein Balancierseil beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Die Polizei bittet Personen die Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen, Telefonnummer 0621/9632122, zu melden.