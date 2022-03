Spiel- und Sprachtreff für geflüchtete Familien im Pesch-Haus

Ludwigshafen. Die Familienbildung im Heinrich-Pesch-Haus bietet ab Mittwoch, 30. März, regelmäßig eine Spiel- und Sprachgruppe für Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine an. Das Angebot ist für alle, die mit ihren Kindern aus ihrem Land fliehen mussten. „Bei den Treffen können die Eltern Kontakte knüpfen, erste Deutschkenntnisse erwerben und gemeinsam mit den Kindern spielen, basteln und fröhlich sein“, sagt Jana Sand, Leiterin der Familienbildung im Heinrich-Pesch-Haus.

Start am 30. März

Die Spiel- und Sprachgruppe findet jeweils mittwochs von 15 bis 16.30 Uhr und freitags von 10 bis 11.30 Uhr in der Villa Fambili im Heinrich-Pesch-Haus (Frankenthaler Str. 229) statt. Los geht es in dieser Woche am Mittwoch, 30. März, und Freitag, 1. April. Die Teilnahme ist kostenfrei. Das Angebot wird vom Programm „Kita Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und der Stadt Ludwigshafen gefördert.

Für Fragen steht Jana Sand telefonisch (0621/5999-221) oder per Mail an j.sand@familienbildung-ludwigshafen.de zur Verfügung.

