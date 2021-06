Spezieller Stadtplan jetzt auch online

Ludwigshafen. Den Stadtplan für Menschen mit Behinderung, bisher bekannt als Print-Ausgabe, gibt es seit April auch online. Jetzt wurde er bei der Sitzung des Beirats offiziell vorgestellt. Aufrufbar ist er entweder über die Homepage der Stadt (www.ludwigshafen.de) oder über Google, wenn man „offizieller Stadtplan Ludwigshafen“ eingibt. Vom allgemeinen Plan aus gelangt man über „Kartenwerke“ auf den „Stadtplan für Menschen mit Beeinträchtigungen“. Zeigt man mit dem Cursor auf die einzelnen Symbole – zum Beispiel Apotheke, Verwaltungsgebäude, Pfalzbau –, erscheint eine kurze Info über die Barrierefreiheit. Klickt man die Symbole an, werden Kontaktdaten der Einrichtung und weitere Infos, wie das Vorhandensein einer Behindertentoilette, angezeigt.

Smartphone-Version bald mit GPS

Möchte man den Plan jedoch lieber in Papierform, ohne das Haus zu verlassen, gibt es eine PDF-Datei mit der Print-Version. Auch eine Smartphone-Version gibt es bereits. „Der nächste Schritt ist ein GPS fürs Smartphone, das den Standort erkennt. Der Plan wird gut angenommen, wir haben 300 bis 400 Zugriffe am Tag“, sagte Dirk Magin, Georedakteur.

Wie bereits die Print-Version fand der Online-Stadtplan Zustimmung beim Beirat. Eine neue Besonderheit für Menschen mit Sehbehinderung gibt es nun bei ausgewählten ÖPNV-Haltestellen an Knotenpunkten. Durch Knopfdruck wird angesagt, welcher Bus oder welche Bahn als nächstes kommt. Dies ist ein weiterer Schritt bei der Umsetzung des bundesweiten novellierten Personenbeförderungsgesetzes. Das Gesetz gibt verbindlich vor, dass der ÖPNV bis 2022 weitestgehend barrierefrei sein soll.

Ein weiteres Thema war das beliebte Straßenfest „Ganz normal anders“ in Oggersheim West, das wegen Corona vor zwei Jahren zum letzten Mal stattgefunden hat. In diesem Jahr soll es fortgeführt werden. Das Fest ist ein Aktionstag für Menschen mit und ohne Handicap, es gibt Informations- und Aktionsstände, ein Bühnenprogramm, Musik und Eventgruppen. „Das Fest kann nicht wie gewohnt stattfinden. Es gibt eine begrenzte Anzahl von Ständen“, sagte Sabine Jester-Zürker, Sozialplanerin der Stadt Ludwigshafen. Veranstalter ist das Quartiersbüro Sozialer Zusammenhalt. Stattfinden soll „Ganz normal anders“ voraussichtlich am Sonntag, 12. September.

