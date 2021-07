Sperrung wegen Leitungsarbeiten

Ludwigshafen. Die Kaiser-Wilhelm-Straße in der Innenstadt wird ab Montag, 19. Juli, wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Im Auftrag der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) werden dort eine neue Gashochdruckleitung verlegt und die Wasserversorgungsleitung teilweise ausgetauscht, heißt es in einer Mitteilung. Für die Arbeiten wird die Fahrspur Ecke Berliner Platz in Richtung Rhein bis zur Maxstraße voll gesperrt. Die Verkehrsführung in den betroffenen Bereichen wird ausgeschildert, unmittelbar betroffene Anwohner seien informiert worden.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 27. August. Die TWL bitten um Verständnis für etwaige Unannehmlichkeiten im Zusammenhang mit der Baustelle. jei