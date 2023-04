Sperrung Kaiser-Wilhelm-Straße in Ludwigshafen für Auto- und Busverkehr

Ludwigshafen. Die Kaiser-Wilhelm-Straße in Ludwigshafen wird wegen Tiefbauarbeiten abschnittsweise im Zeitraum von Montag, 17. April, bis einschließlich Freitag, 21. April, für den Auto- und Busverkehr gesperrt. Für Autofahrerinnen und Autofahrer wird dadurch die Tiefgarageneinfahrt am Pfalzbau gesperrt werden, teilte die rnv mit. Die Ein- und Ausfahrt in der Wredestraße bleibt weiterhin möglich. Die Stadtbahnen sind von der Sperrung nicht betroffen und fahren regulär. Die Sperrung hat Auswirkungen auf die Buslinie 75 sowie die Nachtbuslinien 90, 95 und 96. Sie werden wie folgt umgeleitet:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Buslinie 75

Die Busse der Linie 75 fahren vom Berliner Platz kommend eine Umleitung über die Wredestraße zur Haltestelle Ludwigshafen Hauptbahnhof und von dort weiter auf regulärem Linienweg nach Rheingönheim.



Die Haltestellen Kaiser-Wilhelm-Straße und Pfalzbau können nicht angefahren werden und entfallen. Als Ersatz wird die Haltestelle Pfalzbau/Wilhelm-Hack-Museum der Linie 96 in der Wredestraße bedient.

Buslinie 90

Die Busse der Linie 90 fahren vom Berliner Platz kommend eine Umleitung über die Wredestraße zur Haltestelle Bürgermeister-Kutterer-Straße und von dort weiter auf regulärem Linienweg nach Notwende/Melm.



Die Haltestellen Kaiser-Wilhelm-Straße und Pfalzbau können nicht angefahren werden und entfallen. Als Ersatz wird die Haltestelle Pfalzbau/Wilhelm-Hack-Museum der Linie 96 in der Wredestraße bedient.



In der Gegenrichtung fahren die Busse ab Ludwigshafen Hauptbahnhof eine Umleitung über die Bahnhofstraße und Rheinuferstraße zum Berliner Platz.



Die Haltestellen Bürgermeister-Kutterer-Straße, Pfalzbau und Kaiser-Wilhelm-Straße können in Fahrtrichtung Berliner Platz nicht angefahren werden und entfallen, die Regionalbushaltestellen Arbeitsamt und Bismarckstraße werden zusätzlich bedient.

Buslinie 95

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren

Die Busse der Linie 95 fahren vom Berliner Platz kommend eine Umleitung über die Wredestraße zur Haltestelle Bürgermeister-Kutterer-Straße und von dort weiter auf regulärem Linienweg nach Maudach.



Die Haltestellen Kaiser-Wilhelm-Straße und Pfalzbau können nicht angefahren werden und entfallen. Als Ersatz wird die Haltestelle Pfalzbau/Wilhelm-Hack-Museum der Linie 96 in der Wredestraße bedient.

Buslinie 96

Die Busse der Linie 96 fahren von Rheingönheim kommend ab Wittelsbachplatz eine Umleitung über die Bahnhofstraße und Rheinuferstraße zum Berliner Platz.

Die Haltestellen Pfalzbau und Kaiser-Wilhelm-Straße können nicht angefahren werden und entfallen, die Regionalbushaltestellen Arbeitsamt und Bismarckstraße werden zusätzlich bedient.