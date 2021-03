Ludwigshafen. Weil sich in den vergangenen Tagen im Hemshoftunnel drei Schachtabdeckungen abgesenkt haben, ist die rechte Spur der Rheinuferstraße in Richtung Oppau gesperrt worden. Laut Stadt werden die Schäden am Mittwoch, 24. März, behoben. Am Donnerstag soll der Verkehr wieder frei fließen. Es kann zu Behinderungen kommen.

