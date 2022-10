Sperrung in der Frankenthaler Straße wegen Kampfmitteluntersuchung

Ludwigshafen. Der Kanal in der Frankenthaler Straße wird wegen seines schlechten baulichen Zustands erneuert. Wie das Rathaus Ludwigshafen mitteilt, wird wegen einer notwendigen Kampfmitteluntersuchung der Bereich zwischen Rohrlachstraße und Pettenkoferstraße am Montag, 10., und Dienstag, 11. Oktober, von 23 bis 5 abschnittsweise gesperrt. Die Durchfahrt wird weiterhin verengt möglich sein. Damit die Verkehrsfläche auf mögliche Kampfmittel untersucht werden kann, wird im gesamten Bereich ein absolutes Halteverbot eingerichtet. Dies betrifft die Straßenseite in Fahrtrichtung Oggersheim. Die Stadtverwaltung bittet Anwohnerinnen und Anwohner, ihre Fahrzeuge an den jeweiligen Tagen anderweitig abzustellen.

