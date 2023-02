Sperrung der Hafenstraße in Ludwigshafen - Buslinie 77 wird umgeleitet

Ludwigshafen. An diesem Montag, 20. Februar, muss die Buslinie 77 der RNV in Ludwigshafen zwischen 7 und 18 Uhr umgeleitet werden. Grund ist eine Sperrung in der Hafenstraße. Dies teilt die RNV mit. Ab der Haltestelle Böcklinstraße fährt die Linie 77 weiter über An der Kammerschleuse, Parkstraße, Schwanthalterallee und Rheinallee weiter zur Haltestelle Rheinallee Süd. Die Haltestelle Schwanthalerplatz wird in dieser Zeit in die Schwanthalerallee verlegt. Die Haltestelle Parkinsel wird während der Straßensperrung nicht bedient.

