Ludwigshafen. Wegen Bauarbeiten in der Haveringallee in Ludwigshafen kann die Bushaltestelle LU Rathaus von Montag, 26. September, bis Freitag, 18. November, nicht angefahren werden. Das teilt die rnv am Mittwoch mit. Während der Sperrung dient die Haltestelle Friedenspark als Umstiege- und Endpunkt für die betroffenen Buslinien 70, 71 und 74. Die Linie 74 und der Nachtbus 6 werden Friedenspark als Ersatzhaltestelle anfahren.

