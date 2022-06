Ludwigshafen. Die Auffahrt auf die B44 aus Norden kommend in Richtung Bad Dürkheim wird am Mittwoch und Donnerstag gesperrt sein. Wie die Stadt Ludwigshafen mitteilt, werden Instandsetzungsarbeiten an der Übergangskonstruktion von neun bis 15 Uhr durchgeführt. In den Sperrzeiten wird der Verkehr umgeleitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1