Sperrung der B 44

Ludwigshafen. Wegen Instandsetzungsarbeiten an Entwässerungsleitungen auf der B 44 im Bereich der Heinigstraße kommt es an diesem Dienstag zu kurzzeitigen Sperrungen. Laut Verwaltung dienen die Arbeiten dem Erhalt der Hochstraße Nord. Die Fahrbahnen in Richtung Bad Dürkheim und Mannheim sowie die Auffahrt in Richtung Bad Dürkheim müssen zeitweise dichtgemacht werden.

Die Umleitungen sind wie folgt vorgesehen: Bei der Sperrung der Hochstraße Nord in Fahrtrichtung Mannheim erfolgt die Umleitung über die Bahnhofstraße, ist die Fahrbahn in Richtung Bad Dürkheim dicht, werden die Verkehrsteilnehmer über die Heinigstraße geleitet und der Hemshofkreisel dient als Ausweichstrecke während der Sperrung der Auffahrt Richtung Bad Dürkheim. Die Arbeiten beginnen laut Stadt um 9 Uhr und sind um 15 Uhr abgeschlossen. Die Verwaltung bittet um Verständnis. jei