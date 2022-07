Sperrung der A 650 zwischen Ludwigshafen und Maxdorf am 1. August

A 650. Die auf der A 650 laufende Fahrbahnsanierung zwischen Ludwigshafen und Maxdorf geht in die nächste Bauphase: Für Arbeiten auf der Fahrbahn nach Bad Dürkheim wird der dortige Verkehr am ersten und zweiten August und am zweiten und dritten August, jeweils nachts zwischen 19 und 6 Uhr, auf die Gegenfahrbahn umgelegt, teilte die Autobahn GmbH in einer Pressemitteilung am Freitag mit. Dafür müssen beide Fahrbahnen in dieser Zeit gesperrt werden. Anschließend steht auf der Fahrbahn nach Ludwigshafen ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung. An der Anschlussstelle Maxdorf (Nord) wird die Auf- und Abfahrt der Fahrbahn nach Bad Dürkheim gesperrt. Alle Umleitungen sind ausgeschildert.

Die Umleitungen während der Verkehrsumlegung erfolgen über die U 88 (Richtung Bad Dürkheim) sowie die U 77 (Richtung Ludwigshafen) und sind ausgeschildert.

Umleitungen für Sperrung der Anschlussstelle Maxdorf

VerkehrsteilnehmerInnen, die an der Anschlussstelle Maxdorf (Nord) abfahren wollen, folgen ab dem zweiten August der Umleitung U 99, fahren an der Anschluss-stelle Friedelsheim ab und (in Richtung Ludwigshafen) direkt wieder auf die Auto-bahn auf, um dann ersatzweise die Abfahrt Maxdorf (Süd) zu nehmen. Wer mit Fahrtziel Bad Dürkheim an der Anschlussstelle Maxdorf auf die A 650 auffahren möchte, tut dies zunächst der U 97 folgend in Fahrtrichtung Ludwigshafen und wechselt dann am Autobahnkreuz die Richtungsfahrbahn.