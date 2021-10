Ludwigshafen. Wegen einer Baustelle am alten Postgebäude in Ludwigshafen wird ab Freitag die Seilerstraße/Einmündung Rohrlachstraße für mehrere Wochen gesperrt. Wegen der Sperrung wird die Einbahnstraße in der Seilerstraße zwischen Kanal- und Rohrlachstraße aufgehoben, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mittelte. In der Seilerstraße werden wegen der Baumaßnahme Halteverbote eingerichtet. Die Sperrung wird voraussichtlich bis zum 20. Dezember andauern.

