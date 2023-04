Sperrung ab Montag

Die Bauarbeiten zum Ausbau der Stadtteilverbindungsstraße Oggersheim – Melm beginnen ab Montag, 17. April und dauern bis Ende April. Die Trassenführung beginnt am Einmündungsbereich der Großpartstraße in die Mittelpartstraße und endet mit dem Anschluss an den Albert-Haueisen-Ring.

Die Arbeiten erfolgen in vier Abschnitten, dabei wird zunächst die Mittelpartstraße voll gesperrt, dann die Einmündung Mittelpartstraße/Großparstraße, die Sudetenstraße sowie die Einmündung Haueisen-Ring/Sudetenstraße. Die Umleitungen sind ausgeschikldert. Die Buslinien 72, 89 und 90 werden über die Rosenwörthstraße umgeleitet. red