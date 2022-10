Spenden des Fördervereins fließen in Möblierung der Klinik

Ludwigshafen. Am St. Marienkrankenhaus entstehen derzeit eine neue Palliativstation, eine Kinderklinik und ein OP-Trakt mit Intensivstation. Die Bauarbeiten dieser Räumlichkeiten werden dabei vom Förderverein Hospiz und Palliativ für die Stadt Ludwigshafen und den Rhein-Pfalz-Kreis mit Spenden unterstützt. „Der Vorstand des Fördervereins hat sich bei einem Vor-Ort-Termin vom Baufortschritt überzeugt“, teilt das Katholische Stadtdekanat in einer Pressemeldung mit.

Der Estrich sei bereits verlegt und der Sichtschutz an den Balkonen angebracht. Es gebe beim Innenausbau aber noch einiges zu tun: so das Fliesen der Nasszellen in der neuen Palliativstation. Auch die Rohre und Kabel, die für den Betrieb der Station verlegt werden mussten, seien noch sichtbar. Der stellvertretende Geschäftsführer, der technische Leiter und ein Chefarzt erklärten den Mitgliedern des Vorstands den Aufbau der Station und erläuterten „wie komplex eine solche Baumaßnahme von der Planung über die Genehmigung und das Ausschreibungsverfahren ist“, schreibt das Dekanat.

Einbau einer Küchenzeile

Für die Umsetzung dieser Arbeiten hat der Förderverein Gelder bereitgestellt. Die Spenden würden dabei in die Möblierung des Aufenthaltsraums einschließlich einer Küchenzeile, in die Ausstattung des „Orts der Stille“ sowie in die Anschaffung von Spezialbetten für die Patienten der Palliativstation fließen.

„Diese Betten bieten einen besonderen Komfort für die Patienten, denn sie können aus der Liegeposition in eine Liegestuhlposition verändern werden, ohne dass der Patient dabei belastet wird“, schildert Rita Schwahn in der Pressemeldung. Sie ist die Fundraising-Beauftragte der Klinik und freue sich über die Unterstützung des Fördervereins. „Es ist so wichtig, jede Stunde Qualität und Freude zu ermöglichen“, so Schwahn zum Einsatz der Spenden.

Die Bauarbeiten am Ludwigshafener St. Marienkrankenhaus starteten vor zweieinhalb Jahren. Im Frühsommer 2023 soll der Neubau fertiggestellt sein, heißt es weiter. Als Erste würden dabei die Kinderklinik und die Palliativstation ihre neuen Räumlichkeiten beziehen.

„Um zahlreiche Maßnahmen zum Wohlbefinden der Patienten und ihrer Angehörigen zu finanzieren, hat das Krankenhaus eine Spendenkampagne gestartet“, kündigt das Dekanat weiter in der Pressemeldung an. Zwei Millionen Euro würden insgesamt benötigt.

Bepflanzung der Außenanlage

Fundraising-Beauftragte Schwahn: „Wir sind sehr glücklich, dass dank der großen Spendenbereitschaft der Bevölkerung, von Firmen und Stiftungen ein großer Teil dieser Summe bereits zusammengekommen ist“. Es gebe jedoch noch weitere Spendenziele, darunter die Bepflanzung der Außenanlage vor der Palliativstation. Hierfür sei eine Finanzierung von 65 000 Euro nötig. rad/vs