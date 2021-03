Ludwigshafen. Ein 61-jähriger Mann hat am vergangenen Sonntag die Kontrolle über sein Auto verloren. Laut Polizei soll der Grund hierfür Speiseöl auf der Fahrbahn gewesen sein. Der Mann war gegen 12.30 Uhr im Bereich der B 44 in Richtung Heinigstraße unterwegs und wollte die Abfahrt in Richtung Ludwigshafen Zentrum nehmen, als sein Auto ins Schleudern kam. Die Fahrt endete in der Leitplanke.

Der 61-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Der Verursacher der Verunreinigung wird derzeit noch ermittelt. Die Abfahrt in Richtung Heinigstraße blieb bis 16.40 Uhr wegen der Reinigungsarbeiten gesperrt.