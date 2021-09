SPD fragt: „Was stimmt denn nun?“

Ludwigshafen. Die SPD-Stadtratsfraktion ist irritiert über teils widersprüchliche Aussagen von Kulturdezernentin Cornelia Reifenberg (CDU) zur Finanzierung des Blies-Festivals im Rahmen der Sondersitzung des Kulturausschusses am Donnerstag. Deshalb stellt die Fraktion zur Sitzung des Hauptausschusses am kommenden Montag eine entsprechende Anfrage.

„Was stimmt denn nun Frau Reifenberg?“, fragt die SPD in einer neuerlichen Stellungnahme. In der Sitzung des Kulturausschusses hatte Reifenberg zunächst erklärt, das Schallplattenlabel „Hardworksoftdrink“ (HWSD), bei dem Ihr Sohn Gesellschafter ist, habe mit der Ausrichtung des Blies-Festivals nichts zu tun. Hier sei die „Projektgruppe Blies“ Partner der Kulturverwaltung. Auf Nachfrage des SPD-Fraktionsvorsitzenden David Guthier hat Reifenberg dann jedoch bestätigt, dass eine Kooperationsvereinbarung mit HWSD unterschrieben worden sei. Die Sozialdemokraten fragen nun: „Wieso wurde eine Kooperationsvereinbarung mit jemandem unterzeichnet, der gar nicht an dem Festival beteiligt ist?

Weiteren Anlass zur Nachfrage gibt für die SPD der Umstand, dass für die Planungen des Blies-Festivals bereits im Dezember 2020 eine erste Zahlung geflossen sei. „Warum wurde dann der Kulturausschuss nicht frühzeitig informiert, um Transparenz herzustellen?“, so die SPD. sal