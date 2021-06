Spaziergänger von hinten angegriffen und verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Ein Spaziergänger in Ludwigshafen ist am frühen Sonntagmorgen von einem Unbekannten attackiert worden. Nach Angaben der Polizei war der 56-Jährige gegen 1 Uhr in der Budapester Straße unterwegs, als er von hinten gegen den Kopf geschlagen wurde. Er stürzte hierauf und verletzte sich leicht. Bei der Person, die ihn geschlagen hatte, dürfte es sich um einen Mann handeln. Weitere Angaben konnte der 56-Jährige nicht machen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/9632222 bei der Polizei zu melden.

