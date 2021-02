Ludwigshafen. Mit OP- und Alltagsmasken sitzen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4d der Gräfenau-Grundschule in Ludwigshafen auf ihren Plätzen. Zwischen ihnen bleibt jeweils ein Stuhl frei. „Jeder hat seinen eigenen Platz“, erklärt Klassenlehrerin Dominique Frei. Nach der Pause, um 10.20 Uhr, sind die leeren Tische und Stühle dann vom zweiten Teil der Klasse besetzt. Denn: Mit dem Start des Wechselunterrichts in Rheinland-Pfalz am vergangenen Montag hat jeder Klassenlehrer der Gräfenau-Grundschule seine etwa 20 bis 22 Schülerinnen und Schüler in zwei Gruppen aufgeteilt.

Rheinland-Pfalz verzichtet auf Vorgaben zu Fächern In Baden-Württemberg sollen nach Vorgabe des Kultusministeriums vorrangig die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht in den Schulen unterrichtet werden. Sportunterricht findet nicht statt. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Rheinland-Pfalz hat auf eine solche Empfehlung verzichtet. Denn besonders Nebenfächer wie Kunst und Musik würden von Präsenz leben, so eine Sprecherin auf Nachfrage. Auch Sportunterricht ist in Rheinland-Pfalz erlaubt. Dieser finde in der Gräfenau-Grundschule in Ludwigshafen derzeit im Freien statt, berichtete Schulleiterin Barbara Mächtle. soge

Jedes Kind lernt dadurch täglich zwei bis drei Stunden in der Schule. „Da wir viele Grundschulkinder mit Migrationshintergrund haben, hat der Wechselunterricht bereits im Sommer so am besten geklappt“, sagt Schulleiterin Barbara Mächtle im Gespräch mit dieser Redaktion. Frei hat sich in ihrer 4d für gemischte Gruppen entschieden: „So können die stärkeren Schülerinnen und Schüler die schwächeren mitziehen“, berichtet sie.

Nach rund zwei Monaten Schließung würden sich nun besonders in der deutschen Sprache und beim Lesen Defizite zeigen, so Frei. „Einige Eltern sprechen kaum bis gar kein Deutsch. Da haben die Kinder dann seit Weihnachten nur noch in der Heimatsprache ihrer Eltern gesprochen.“ Auf der anderen Seite hätten manche Schülerinnen und Schüler verlernt, selbstständig zu arbeiten: „Die Eltern oder Geschwister neigen beim Homeschooling manchmal dazu, genau vorzugeben, was als Nächstes zu tun ist. Ich verlange von den Schülerinnen und Schülern jetzt wieder, dass sie sich die Aufgaben selbst durchlesen.“

Zwei Mal pro Woche kamen die Kinder bereits während des Fernunterrichts in die Gräfenau-Grundschule, um die neuen Hausaufgaben und Materialien abzuholen und um einzelne Rückfragen zu klären. „Zu Hause zu lernen, hat nicht so gut geklappt“, sagt der neunjährige Lenny aus der 4d. „Ich habe mich dabei leicht ablenken lassen.“ Was die Schülerinnen und Schüler aber wohl am meisten vermisst haben, sind ihre Klassenkameraden und Abwechslung: „Ich freu mich, dass wir endlich mal wieder Musik und Englisch gemacht haben. Daheim hatten wir meisten Hausaufgaben in Mathe, Deutsch und Sachunterricht“, erzählt die neunjährige Fjolla. „Ein richtiger Spaßtag ist das heute“, sind sich die Kinder einig.

Mangel an Personal und Räumen

Generell sei der Start in den Wechselunterricht „etwas chaotisch“ verlaufen, berichtet Schulleiterin Mächtle. „Manche Kinder sind am Montag zur falschen Uhrzeit erschienen und andere auch gar nicht“, sagt sie. Nach Telefonaten mit den jeweiligen Eltern habe sich der Schulalltag nun aber wieder eingespielt. Das größte Problem stelle die Notbetreuung dar, die neben dem Präsenzunterricht weiterläuft und zusätzliches Personal sowie Räume erfordert. Das bestätigt auch Karla Tix, Schulleiterin der Luitpold-Grundschule. Ihre Schule habe nun unter anderem Unterstützung durch Betreuungspersonal der Stadt Ludwigshafen erhalten.

Tix bewertet das Infektionsrisiko mit dem Coronavirus in den Grundschulen aufgrund der umfangreichen Hygiene-Auflagen als „minimal“. In der Pause, bevor der zweite Teil der Klasse unterrichtet wird, wird gelüftet und desinfiziert. „Ich muss die Schülerinnen und Schüler auch nicht mehr daran erinnern, eine Maske zu tragen oder die Hände zu waschen“, berichtet Klassenlehrerin Frei. In Rheinland-Pfalz gilt die Maskenpflicht für die ersten bis vierten Klassen im Unterricht bereits seit 14. Dezember.

Ab Samstag können sich Beschäftigte in der Kindertagespflege sowie an Grund- und Förderschulen für eine Impfung gegen das Coronavirus online anmelden. Das gab die Landesregierung Rheinland-Pfalz am Dienstag bekannt. „Ich werde dann direkt versuchen, mir einen Termin zu sichern“, so Frei. Dies schaffe ein weiteres Stück an Sicherheit. Doch grundsätzlich überwiege jetzt schon die Freude darüber, dass die Kinder wieder in die Schule dürfen, sagt Schulleiterin Mächtle. Und auch Tix findet: „So macht Lernen wieder Spaß und ist nicht nur ein Abarbeiten von Arbeitsblättern.“