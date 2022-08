Spaßregatta als Höhepunkt beim Hafenfest

Ludwigshafen. Sogar ein Nikolaus ging baden: Mit einer Spaßregatta am Sonntag hat das Hafenfest in Ludwigshafen seine siebte Auflage erlebt – und das trotz Niedrigwasser im Rhein. Bei dem Fest an der Kammerschleuse gab es Punkte für die besten Kostüme. Die Interessengemeinschaft Lu-Süd hatte zuvor zum bayerischen Frühschoppen eingeladen. Später stand die sportliche Regatta auf der Tagesordnung. Am Samstagabend spielte die Band „Buzz“. Zwischendurch war gegen 14 Uhr das Fest offiziell durch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und Ortsvorsteher Christian Heller eröffnet worden. Der Sonntag startete um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, gefolgt von einem Frühschoppen mit der Kolpingkapelle Oggersheim. Um 14 Uhr begann schließlich der Riesenspaß auf dem Wasser. kpl (Bild:Christoph Bluethner

