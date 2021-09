Sozialismus, Naturschutz, Handarbeit - Kandidaten ohne Chance im Wahlkreis Ludwigshafen

Ludwigshafen. Die Scheinwerfer sind meist auf die Kandidaten der großen Parteien gerichtet. Daneben gibt es im Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal die Bewerber kleinerer Parteien für den Bundestag. Oder solche, die gänzlich ohne die Unterstützung einer Gruppierung antreten. Die Erfahrung zeigt, dass es für sie so gut wie ausgeschlossen ist, ein Direktmandat zu erwerben. Für was sie kämpfen, ist hier in aller Kürze zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Lieselotte Seiberth (66), MLPD

Sozialismus heißt die Antwort der gebürtigen Ludwigshafenerin auf alle Fragen. „Alles wird heute dem Profit untergeordnet“, sagt die Gärtnerin und Hauswirtschaftsleiterin, die in Hochdorf-Assenheim auf einem Bauernhof aufgewachsen ist. Die Corona-Krise habe gezeigt, dass das Gesundheitswesen auf Rendite getrimmt sei. „Man hätte viele Tote verhindern können“, so Seiberth. Die Menschen suchten massenhaft nach einer Alternative zur Diktatur der Monopole. Von Beginn an wehrte sich Seiberth als Mitinitiatorin von Demonstrationen gegen die Hartz-IV-Gesetzgebung. Vor allem junge Menschen ruft sie dazu auf, mitzumachen, um etwas zu verändern.

Markus Böhm (53), LKR

Naturschutz ist für Markus Böhm von der Partei LKR (Liber-Konservative-Reformer) ein wichtiger Teil des Klimaschutzes. Klimaschutz dürfe Natur nicht zerstören. Daher fordere die LKR den Stopp der Landschaftszerstörung in Wäldern durch Windkrafträder. Klimaschutz muss die Landwirte als Naturpfleger begreifen. „Zwei Grad ohne Staat“ heißt das Programm, das den Bürger zum Souverän im Handel mit CO2-Emissionen machen soll. Der zweite Kernpunkt der LKR-Politik heißt „Safe“ und dreht sich um Steuern, Arbeit, Familien und Existenz. Böhm ist Familienvater, lebt seit 2003 in Ludwigshafen und arbeitet in der IT.

Alexander Kiesow (53), Die Basis

Ein politischer Mensch sei er eigentlich nie gewesen, sagte Alexander Kiesow, der nun im Alter von 53 Jahren für die Basisdemokratische Partei Deutschlands (die Basis) in den Bundestag einziehen will. Die Corona-Krise habe gezeigt, dass sich Politik sehr weit von den Bedürfnissen der Menschen entferne, sagt der 53-jährige Musiklehrer und verheirateter Vater zweier Kinder heute. Er werbe für eine Politik der Machtbegrenzung, der Freiheit, der Achtsamkeit und der Schwarmintelligenz. Die gesellschaftliche Spaltung sei nicht mehr tragbar.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bernd Hackel (47), parteilos

Für den Chemielaboranten Bernd Hackel war es eine Dienstreise während des ersten Lockdowns in die Schweiz, die ihm die Augen geöffnet habe. Während bei uns Kindersport sehr restriktiv gehandhabt worden sei, sei man dort freier mit Sport im Außenbereich umgegangen. Zu seinem Kollegen habe er damals gesagt: Ich kandidiere. Enttäuscht sei er von der Digitalisierungsgeschwindigkeit im Schulbetrieb und von den bürokratischen Hürden, die es in hier gebe. Als zweifacher Vater wolle er darauf aufmerksam machen.

Martin Schöne (47), Klimaliste

„Unsere Kinder sollen eine lebenswerte Zukunft haben“. Dieser Wunsch hat Martin Schöne motiviert, als Direktkandidat für den Wahlkreis anzutreten. „Wenn ich Veränderungen will, bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als den Lobbyisten und Berufspolitikern Konkurrenz zu machen“, sagt er. „Ich will Wissenschaft und Fakten etablieren. Das ist die einzige Chance die Klimaveränderung zu verlangsamen. Noch können wir den Klimawandel stoppen. Sozial und gerecht.“

Hans Arndt (64), FWG

Der Bundestag sei ein Akademiker-Parlament und damit kein Spiegel der Gesellschaft mehr, sagt Hans Arndt, der als Kraftwerksmeister bei der BASF arbeitet und für die FWG im Ortsbeirat in der Gartenstadt sitzt. Mehr Aufmerksamkeit für die Arbeiter in diesem Land hat er sich auf die Fahne geschrieben. Arndt findet, dass Bund und Land der Stadt Ludwigshafen immer neue Aufgaben geben, die diese nicht bezahlen kann. Das müsse sich ändern, so der verheiratete 64-Jährige.

Reiner Bechtel (56), parteilos

Als Einzelbewerber an den Start geht Reiner Bechtel, Betriebsrat aus Bobenheim-Roxheim. „Ich weiß, was es bedeutet, mit den Händen zu arbeiten“, sagt er. Leider seien viele Politiker theoretisch verkopft und es mangele an der Kenntnis über Notwendigkeiten und örtliche Realitäten. „Ich will eine transparente Politik mit Bürgerbeteiligung“, sagt der verheiratete Vater einer Tochter.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3