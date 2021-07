Sozial und bürgernah

Ludwigshafen. Auf ihre Initiative wurde die Ludwigshafener Suppenküche gegründet und auch bei der Umsetzung der Tafel war sie maßgeblich beteiligt. Ihr Einsatz galt und gilt den Schwachen in der Gesellschaft. An diesem Freitag wird die ehemalige SPD-Stadträtin Helga Koch 80 Jahre alt. „Wir gratulieren Helga Koch ganz herzlich zu ihrem runden Geburtstag. Hohe Sachkompetenz auf dem sozialen Sektor, Bürgernähe und großes Engagement zeichnen die Gartenstädterin aus, deren Wirken und Zielsetzung immer zum Wohle unserer Stadt und deren Bürgerschaft ausgerichtet war und ist“, sagt Fraktionschef und SPD-Stadtverbandsvorstand David Guthier.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

© Troester

Koch trat 1967 in die SPD ein und gehörte von 1974 bis 2009 dem Stadtrat an. 16 Jahre lang war sie stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Als sozialpolitische Sprecherin verfolgte sie stets im Interesse der Menschen, die Hilfe benötigen, ihre Ziele. Doch auch der Baubereich und das Klinikum gehörten zu ihren Schwerpunkten. So war sie viele Jahre Mitglied im Aufsichtsrat des größten Ludwigshafener Krankenhauses.

Neben der Politik engagierte sich Koch in der Erlöserkirchengemeinde Gartenstadt und als Vorsitzende des Kreisverbands Vorderpfalz des Deutschen Roten Kreuzes. Mit 70 Jahren zog sich die Jubilarin aus allen politischen und ehrenamtlichen Aufgaben zurück. Ihren Geburtstag verbringt sie mit Ehemann Roland und der Familie im heimischen Garten in der Gartenstadt. jei (Bild: Tröster)