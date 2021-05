Sorge vor Flächenverbrauch

Ludwigshafen. Bürgerinitiativen (BI) in Rheingönheim und Ruchheim stemmen sich gegen weitere Flächenversiegelung. In Rheingönheim sorgen die Pläne der Verwaltung für Ärger, im neuen Regionalplan des Verbands Region Rhein-Neckar (VRRN) eine 28,4 Hektar große Fläche als potenzielles Siedlungsgebiet auszuweisen. „Wir sind schockiert, wie konsequent weiter ökologisch wertvolle Flächen und Böden von hoher bis sehr hoher Bodenfunktiosnbewertung verplant werden“, heißt es in einer Mitteilung der BI.

Kein Stadtteil habe in den vergangenen Jahren so zum Zuwachs von Gewerbe- und Wohnfläche beigetragen wie Rheingönheim. Bestehende Probleme wie mangelnde Infrastruktur, überlastete Grundschule und Kindergärten seien trotz zweier neuer Baugebiete mit entsprechendem Zuzug weiterhin ungelöst.

„Der Erhalt unserer Grünflächen, Felder, Wiesen und klimaökologisch wichtiger Flächen darf nicht wieder einer solchen Planung ohne Rücksicht und Weitblick zum Opfer fallen“, so die Kritik. Die Bürgerinitiative fordert den Stadtrat auf, den weiteren Flächenverbrauch zu stoppen. Daneben setzt sie sich für eine Umsetzung eines Naturschutzgebiets „Grüner Süden Rheingönheim“ ein.

„Schon jetzt hohe Belastungen“

Die Bürgerinitiative „Lebenswertes Ruchheim“ befürchtet die Ausweisung einer Gewerbefläche „durch die Drehtür“. Denn nachdem der Stadtrat einem Gewerbegebiet „Nördlich A 650“ eine Absage erteilt hatte, soll nun im Osten des Stadtteils eine potenzielle Gewerbefläche ausgewiesen werden. Dafür gelten laut BI aber dieselben Einwendungen: „Die Menschen in Ruchheim sind schon jetzt hohen Verkehrs- und Umweltbelastungen ausgesetzt. Dies sind vor allem Belastungen mit Luftschadstoffen und Lärm in den Durchgangsstraßen und durch die Autobahnen, durchgängig, auch in den Nachtstunden“, betont Sprecherin Jutta Kreiselmaier-Schricker. Die Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer sei nicht mehr gewährleistet.

Daneben soll die Versiegelung hochwertigen Ackerbodens verhindert werden. „Es ist erstaunlich, dass in den Abwägungen der Regional-planer der Flächenbedarf der Landwirtschaft und die Nahrungsmittelproduktion keine Rolle spielen“, so Kreiselmaier-Schricker.

Die Vorschläge der Verwaltung für den Regionalplan waren zuletzt im Bauausschuss diskutiert worden. Die Verwaltung hatte betont, dass dadurch für die betroffenen Flächen vorerst nur Restriktionen zurückgenommen würden. Es sei noch keine Entscheidung darüber, ob die Gebiete entsprechend bebaut werden. Dies könne auf kommunaler Ebene entschieden werden.

