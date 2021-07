Sonderimpfangebot in der Walzmühle ab Montag

Ludwigshafen. Erwachsene ab 18 Jahren können sich in der kommenden Woche im Impfzentrum in der Ludwigshafener Walzmühle ohne vorherige Anmeldung gegen das Coronavirus impfen lassen. Wie die Verwaltung am Donnerstag mitteilte, können etwa 50 Menschen pro Tag im Zeitraum zwischen Montag, 12. Juli, bis Freitag, 16. Juli, jeweils von 15 bis 17 Uhr, eine Impfung erhalten. Verwendet werden die Vakzine von Biontech und Moderna. Mitzubringen sind Personalausweis oder Pass und wenn vorhanden der Impfausweis. Die Impfdosen für die Aktion stehen aufgrund von abgesagten Terminen zur Verfügung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1