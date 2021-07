Sonderimpfaktion geht weiter

Ludwigshafen. Auch in den kommenden Wochen können sich Interessierte im Impfzentrum in der Walzmühle zu bestimmten Zeiten ohne Termin gegen Corona immunisieren lassen. Laut Stadt wird das Angebot von Dienstag, 27. Juli, bis Freitag, 13. August, fortgeführt (außer am 6. August). Menschen ab 18 Jahren, die in Ludwigshafen leben oder arbeiten, können sich in diesem Zeitraum jeweils von 9.30 bis 17 Uhr impfen lassen. Es werden ausschließlich Erstimpfungen durchgeführt, Impfwillige sollen ihren Ausweis und, sofern vorhanden, einen Impfausweis mitbringen. jei

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1