Sonderimpfaktion für zwölf- bis 17-jährige in der Walzmühle wird fortgesetzt

Ludwigshafen. Die Sonderimpfaktion für zwölf- bis 17-jährige in der Ludwigshafener Walzmühle wird fortgesetzt. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Demnach können sich Interessierte, die in Ludwigshafen wohnen oder arbeiten, noch bis Donnerstag, 9. September, montags, dienstags, mittwochs und freitags zwischen 9.30 Uhr und 17 Uhr ohne Anmeldung vor dem Coronavirus schützen lassen. Donnerstags ist dies von 9.30 bis 18.30 Uhr möglich. Verwendet werden nach Angaben der Verwaltung mRNA-Impfstoffe.

Das Angebot gilt, solange der Vorrat an Impfstoff reicht. Minderjährige müssen von einer sorgeberechtigten Person beim Impfen in die Walzmühle begleitet werden. Er werden nur Erstimpfungen verabreicht. Zweittermine werden vor Ort vergeben. Der Personalausweis oder Pass sowie – falls vorhanden – der Impfausweis sind mitzubringen.

Bei den bisher durchgeführten Sonderimpfaktionen in der Walzmühle ohne vorherige Anmeldung seien rund 1.800 Personen zusätzlich geimpft worden, informierte die Stadt weiter.