Sonderaktion wird fortgesetzt: Weiter Corona-Impfungen ohne Termin in der Walzmühle

Ludwigshafen. Im Landesimpfzentrum in der Ludwigshafener Walzmühle wird auch in der kommenden Woche teilweise ohne Termin gegen das Coronavirus geimpft. Damit wird die Sonderaktion der Stadt fortgesetzt, teilte die Verwaltung am Mittwoch mit. So können sich am Dienstag, 20. Juli, sowie am Mittwoch, 21. Juli, Erwachsene ab 18 Jahren, die ihren Wohn- oder Arbeitsplatz in Ludwigshafen haben, jeweils in der Zeit von 9.30 bis 17 Uhr ohne Voranmeldung impfen lassen.

Es werden ausschließlich Erstimpfungen durchgeführt. Um das Angebot wahrnehmen zu können, sind der Personalausweis oder Pass und, wenn vorhanden, der Impfausweis mitzubringen.

Zum Einsatz kommen die Impfstoffe der Hersteller Biontech und Moderna. Die Impfdosen für die Aktion stehen laut Mitteilung aufgrund von abgesagten und nicht wahrgenommenen Terminen zur Verfügung. Im Rahmen der Aktion wurden am vergangenen Montag und Dienstag bereits rund 220 Impfungen durchgeführt.